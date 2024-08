Covestro Aktie News: Covestro wird am Montagmittag ausgebremst

Kurs der Covestro

Die Aktie von Covestro gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 53,38 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 53,38 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 53,34 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,54 EUR. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 21.568 Aktien.

Am 09.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 55,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 4,27 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,57 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,181 EUR. Im Vorjahr hatte Covestro 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 30.07.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,81 Prozent auf 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 3,72 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Covestro-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2024 -0,412 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich zu

LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX am Nachmittag