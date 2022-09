Covestro Aktie News: Covestro am Mittag höher

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 1,3 Prozent auf 29,38 EUR. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 29,62 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 28,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 224.732 Covestro-Aktien.

Am 01.10.2021 markierte das Papier bei 60,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,23 Prozent hinzugewinnen. Am 23.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,51 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 3,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,55 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Am 02.08.2022 hat Covestro die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 EUR gegenüber 2,32 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 4.703,00 EUR gegenüber 3.956,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 26.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 3,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

