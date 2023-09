Covestro Aktie News: Anleger greifen bei Covestro am Freitagmittag zu

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Covestro. Zuletzt ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 51,12 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 51,12 EUR zu. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 51,46 EUR zu. Bei 51,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 125.734 Covestro-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2023 bei 54,08 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,79 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,69 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 45,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,44 EUR an.

Am 01.08.2023 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 1,04 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3.720,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.703,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,90 Prozent verringert.

Am 27.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,089 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

