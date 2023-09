Covestro Aktie News: Covestro am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Covestro im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 51,56 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 51,56 EUR. In der Spitze legte die Covestro-Aktie bis auf 51,86 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,30 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 359.776 Stück gehandelt.

Bei 54,08 EUR markierte der Titel am 11.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,89 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 27,69 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 86,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 52,44 EUR.

Am 01.08.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 1,04 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.703,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.720,00 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Covestro am 27.10.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,089 EUR je Covestro-Aktie.

