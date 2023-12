CropEnergies Aktie News: CropEnergies wird am Vormittag ausgebremst

CropEnergies im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CropEnergies. Zuletzt ging es für die CropEnergies-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 11,48 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die CropEnergies-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 11,48 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CropEnergies-Aktie bisher bei 11,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 297.110 CropEnergies-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2023 auf bis zu 14,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CropEnergies-Aktie 25,61 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2023 bei 6,75 EUR. Mit Abgaben von 41,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 12.10.2022 lud CropEnergies zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,81 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat CropEnergies im vergangenen Quartal 449,78 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CropEnergies 449,78 EUR umsetzen können.

Am 10.01.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von CropEnergies veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können CropEnergies-Anleger Experten zufolge am 08.01.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,500 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

