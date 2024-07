CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike steigt am Dienstagnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von CrowdStrike zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 267,28 USD.

Das Papier von CrowdStrike konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 267,28 USD. Die CrowdStrike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 269,40 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 269,11 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.670.437 CrowdStrike-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 398,00 USD. Dieser Kurs wurde am 10.07.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 48,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,61 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Verlust von 47,39 Prozent wieder erreichen.

CrowdStrike-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.06.2024 legte CrowdStrike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,00 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,99 Prozent auf 921,04 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 692,58 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.08.2024 dürfte CrowdStrike Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den CrowdStrike-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,00 USD je Aktie.

