CureVac Aktie News: CureVac gibt am Mittwochvormittag ab

Das Papier von CureVac gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 01.06.2022 09:22:00 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 17,69 EUR abwärts. Bei 17,69 EUR markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.679 CureVac-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.06.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CureVac-Aktie derzeit noch 82,58 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (13,08 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CureVac-Aktie 35,27 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CureVac-Aktie bei 123,00 USD.

Am 25.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei CureVac ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,62 EUR in den Büchern gestanden. CureVac hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,40 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 144,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.08.2022 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CureVac einen Verlust von -1,373 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

