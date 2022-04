CureVac Aktie News: CureVac am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel CureVac 18,17 EUR

Die CureVac-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 17,93 EUR. Das Tagestief markierte die CureVac-Aktie bei 17,88 EUR. Bei 17,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 746 CureVac-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 110,38 EUR an. Mit einem Zuwachs von 515,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 13,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CureVac-Aktie derzeit noch 27,08 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der CureVac-Aktie wird bei 123,00 USD angegeben.

Am 25.05.2022 hat CureVac in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 82,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 29,20 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,16 Millionen EUR.

Die Veröffentlichung der CureVac-Ergebnisse für Q1 2022 erwarten Experten am 25.05.2022.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CureVac 2023 einen Verlust in Höhe von -0,685 EUR ausweisen wird.

