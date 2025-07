CureVac Aktie News: CureVac am Montagmittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 4,64 EUR.

Der CureVac-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 11:52 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 4,64 EUR. In der Spitze fiel die CureVac-Aktie bis auf 4,60 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 4,63 EUR. Bisher wurden via Tradegate 45.886 CureVac-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 7,28 Prozent Plus fehlen der CureVac-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 2,10 EUR. Abschläge von 54,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je CureVac-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CureVac-Aktie bei 4,45 USD.

Am 20.05.2025 legte CureVac die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -0,24 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,34 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 93,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 940000,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,43 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 14.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CureVac einen Verlust von -0,199 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

