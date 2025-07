CureVac Aktie News: CureVac am Mittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von CureVac gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CureVac-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 4,62 EUR abwärts.

Die CureVac-Aktie notierte um 12:01 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 4,62 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CureVac-Aktie bei 4,59 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,60 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 31.393 CureVac-Aktien.

Am 07.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,98 EUR. 7,75 Prozent Plus fehlen der CureVac-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,10 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,50 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je CureVac-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,45 USD für die CureVac-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte CureVac am 20.05.2025 vor. CureVac vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,34 USD je Aktie erwirtschaftet. CureVac hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 940000,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 93,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,43 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte CureVac am 14.08.2025 präsentieren.

Der Verlust 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,199 EUR je CureVac-Aktie belaufen.

