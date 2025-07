CureVac Aktie News: CureVac am Vormittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von CureVac gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CureVac-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 4,64 EUR abwärts.

Die CureVac-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr um 1,0 Prozent auf 4,64 EUR nach. In der Spitze büßte die CureVac-Aktie bis auf 4,60 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,63 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.104 CureVac-Aktien.

Bei 4,98 EUR erreichte der Titel am 07.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CureVac-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (2,10 EUR). Mit einem Kursverlust von 54,70 Prozent würde die CureVac-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für CureVac-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CureVac-Aktie bei 4,45 USD.

Am 20.05.2025 äußerte sich CureVac zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD gegenüber -0,34 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat CureVac mit einem Umsatz von insgesamt 940000,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,43 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 93,00 Prozent verringert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von CureVac wird am 14.08.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem CureVac-Verlust in Höhe von -0,199 EUR je Aktie aus.

