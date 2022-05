CureVac Aktie News: CureVac tendiert am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel CureVac 16,74 EUR

Um 05.05.2022 12:22:00 Uhr ging es für das CureVac-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,9 Prozent auf 16,80 EUR. In der Spitze legte die CureVac-Aktie bis auf 16,87 EUR zu. Bei 16,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 19.314 CureVac-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.06.2021 erreicht. 83,45 Prozent Plus fehlen der CureVac-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 13,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 123,00 USD je CureVac-Aktie an.

CureVac ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,40 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 586,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 41,20 EUR ausgewiesen.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von CureVac wird am 25.05.2022 gerechnet.

In der CureVac-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,020 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

