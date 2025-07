CureVac Aktie News: CureVac verzeichnet am Dienstagmittag kaum Ausschläge

Blick auf CureVac-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 4,65 EUR.

Im Tradegate-Handel kam die CureVac-Aktie um 11:59 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 4,65 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CureVac-Aktie sogar auf 4,68 EUR. Die CureVac-Aktie sank bis auf 4,64 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 4,64 EUR. Bisher wurden via Tradegate 58.158 CureVac-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4,98 EUR erreichte der Titel am 07.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,05 Prozent. Bei 2,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 121,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

CureVac-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,45 USD je CureVac-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CureVac am 20.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 93,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 940000,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 13,43 Mio. USD in den Büchern gestanden.

CureVac dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 präsentieren.

Der Verlust 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,199 EUR je CureVac-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

