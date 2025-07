CureVac Aktie News: CureVac am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

CureVac im Blick

Die Aktie von CureVac zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die CureVac-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 4,67 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von CureVac nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:03 Uhr 0,3 Prozent auf 4,67 EUR. Der Kurs der CureVac-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,69 EUR zu. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 4,64 EUR. Bisher wurden via Tradegate 94.459 CureVac-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,98 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,64 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,10 EUR ab. Abschläge von 54,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für CureVac-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CureVac-Aktie bei 4,45 USD.

CureVac ließ sich am 20.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. CureVac hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 940000,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 93,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,43 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2025 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2027 ein EPS von --0,199 EUR je CureVac-Aktie.

Redaktion finanzen.net

