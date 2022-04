CureVac Aktie News: CureVac am Mittwochmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel CureVac 17,20 EUR

Die CureVac-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 17,32 EUR abwärts. In der Spitze büßte die CureVac-Aktie bis auf 17,19 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CureVac-Aktien beläuft sich auf 20.236 Stück.

Am 29.04.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 110,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 537,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,08 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 24,51 Prozent würde die CureVac-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der CureVac-Aktie wird bei 123,00 USD angegeben.

Am 25.05.2022 hat CureVac in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,77 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CureVac ein EPS von -0,41 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 82,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,16 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 29,20 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Schätzungsweise am 25.05.2022 dürfte CureVac die Q1 2022-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CureVac einen Verlust von -0,685 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

