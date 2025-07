CureVac im Blick

CureVac Aktie News: Anleger greifen bei CureVac am Montagnachmittag zu

07.07.25 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von CureVac. Die CureVac-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 4,60 EUR.

CureVac 4,61 EUR 0,01 EUR 0,13%

Die CureVac-Aktie konnte um 16:07 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 4,60 EUR. Der Kurs der CureVac-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,62 EUR zu. Bei 4,59 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der CureVac-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 152.827 Stück gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.01.2025 bei 4,98 EUR. Gewinne von 8,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,10 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 54,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. CureVac-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der CureVac-Aktie wird bei 4,45 USD angegeben. Am 20.05.2025 lud CureVac zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS lag bei -0,24 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,34 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 93,00 Prozent auf 940000,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte CureVac 13,43 Mio. USD umgesetzt. Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von CureVac wird am 14.08.2025 gerechnet. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CureVac-Verlust in Höhe von -0,471 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie CureVac-Aktie im Übernahmemodus: Warum der CureVac-Chef die Übernahme durch BioNTech forciert BioNTech-Aktie gewinnt: So stuft die Deutsche Bank den geplanten CureVac-Deal ein CureVac-Aktie +35 Prozent: BioNTech will CureVac übernehmen

