CureVac Aktie News: CureVac am Freitagvormittag tiefer

So entwickelt sich CureVac

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 3,18 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die CureVac-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:16 Uhr um 1,5 Prozent auf 3,18 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die CureVac-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,12 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,20 EUR. Bisher wurden via Tradegate 19.069 CureVac-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 56,54 Prozent Plus fehlen der CureVac-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 51,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für CureVac-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,90 USD.

Am 10.04.2025 lud CureVac zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,42 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 36,42 Prozent auf 15,43 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,27 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte CureVac am 21.05.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,492 EUR je CureVac-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Ausblick: CureVac gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CureVac-Aktie mit Höhenflug: Erster Erfolg im Patentstreit mit BioNTech

Wem gehört CureVac? Das sind die größten Anteilseigner des Tübinger Impfstoffentwicklers