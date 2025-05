CureVac Aktie News: CureVac tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von CureVac gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die CureVac-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 3,25 EUR nach.

Der CureVac-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:19 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 3,25 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die CureVac-Aktie bis auf 3,20 EUR. Mit einem Wert von 3,27 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.412 CureVac-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.01.2025 bei 4,98 EUR. Mit einem Zuwachs von 53,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CureVac-Aktie 35,28 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten CureVac-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,90 USD.

CureVac ließ sich am 10.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,42 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat CureVac mit einem Umsatz von insgesamt 15,43 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,27 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 36,42 Prozent verringert.

CureVac wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 21.05.2025 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,492 EUR je CureVac-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Ausblick: CureVac gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CureVac-Aktie mit Höhenflug: Erster Erfolg im Patentstreit mit BioNTech

Wem gehört CureVac? Das sind die größten Anteilseigner des Tübinger Impfstoffentwicklers