CureVac Aktie News: Investoren trennen sich vermehrt von CureVac

Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 14,68 EUR. In der Spitze fiel die CureVac-Aktie bis auf 14,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,90 EUR. Bisher wurden heute 17.988 CureVac-Aktien gehandelt.

Am 28.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 110,38 EUR an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.01.2022 (14,62 EUR).

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 123,00 USD je CureVac-Aktie an. Experten gehen davon aus, dass CureVac im Jahr 2023 -0,681 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

CureVac ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein.

CureVac-Aktie legt zu: CureVac beginnt Phase-1-Studie mit Grippeimpfstoff-Kandidat

CureVac-Chef erhält nach Rückzug des CVnCoV-Zulassungsverfahrens BioNTech-Impfung

CureVac-Aktie mit weiterem Rekordtief

