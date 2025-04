CureVac Aktie News: CureVac fällt am Mittwochmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von CureVac gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CureVac-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 2,81 EUR.

Die CureVac-Aktie musste um 11:59 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 2,81 EUR abwärts. Bei 2,78 EUR markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 2,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 15.977 CureVac-Aktien gehandelt.

Bei 4,98 EUR markierte der Titel am 07.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CureVac-Aktie mit einem Kursplus von 77,15 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.04.2024 Kursverluste bis auf 2,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,62 Prozent würde die CureVac-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Analysten bewerten die CureVac-Aktie im Durchschnitt mit 3,90 USD.

Am 10.04.2025 hat CureVac in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. CureVac hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,43 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,93 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte CureVac am 21.05.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte CureVac möglicherweise am 29.04.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CureVac 2025 einen Verlust in Höhe von -0,530 EUR ausweisen wird.

