CureVac Aktie News: CureVac gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von CureVac zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das CureVac-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 2,77 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die CureVac-Papiere um 12:02 Uhr 0,8 Prozent. Der Kurs der CureVac-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,85 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,80 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 35.543 CureVac-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.01.2025 auf bis zu 4,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 79,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CureVac-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.04.2024 auf bis zu 2,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CureVac-Aktie mit einem Verlust von 25,67 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,90 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CureVac am 10.04.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 USD gegenüber -0,24 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat CureVac im vergangenen Quartal 15,43 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CureVac 17,93 Mio. USD umsetzen können.

Am 21.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können CureVac-Anleger Experten zufolge am 29.04.2026 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,530 EUR je CureVac-Aktie.

