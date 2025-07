CureVac Aktie News: CureVac am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 4,57 EUR abwärts.

Die CureVac-Aktie musste um 12:00 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 4,57 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die CureVac-Aktie bis auf 4,56 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 4,61 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 84.702 CureVac-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.01.2025 auf bis zu 4,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,02 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für CureVac-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CureVac-Aktie bei 4,45 USD.

Am 20.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 940000,00 USD – das entspricht einem Minus von 93,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,43 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2025 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,471 EUR je Aktie in den CureVac-Büchern.

Redaktion finanzen.net

