CureVac Aktie News: CureVac haussiert am Freitagnachmittag

Das Papier von CureVac legte um 17.06.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 7,0 Prozent auf 13,36 EUR. Die CureVac-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,58 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 33.451 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 64,51 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 79,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.06.2022 bei 12,36 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CureVac-Aktie 8,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 123,00 USD für die CureVac-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte CureVac am 25.05.2022. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 24,40 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 144,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,00 EUR erwirtschaftet worden.

CureVac wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 15.08.2022 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem CureVac-Verlust in Höhe von -1,257 EUR je Aktie aus.

