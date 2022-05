CureVac Aktie News: CureVac haussiert am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel CureVac 16,70 EUR

Um 18.05.2022 16:22:00 Uhr sprang die CureVac-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 7,9 Prozent auf 16,98 EUR zu. Die CureVac-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,06 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,00 EUR. Zuletzt wechselten 182.637 CureVac-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.06.2021 auf bis zu 101,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 83,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 13,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CureVac-Aktie bei 123,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CureVac am 28.04.2022. CureVac hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,02 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,40 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 552,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39,18 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte CureVac am 25.05.2022 vorlegen.

2023 dürfte CureVac einen Verlust von -1,940 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

