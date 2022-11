CureVac Aktie News: CureVac zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel CureVac 6,80 EUR

-0,21% Charts

News

Analysen

Die CureVac-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 6,81 EUR. Die CureVac-Aktie legte bis auf 6,81 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 6,79 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 271 CureVac-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CureVac-Aktie mit einem Kursplus von 84,54 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,67 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die CureVac-Aktie mit einem Verlust von 2,10 Prozent wieder erreichen.

CureVac ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

CureVac wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 13.04.2023 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac-Aktie letztlich dennoch in Grün: Fehlschlag bei Impfstoff balastet Ergebnis weiterhin

BioNTech-Aktie, Pfizer-Aktie & Moderna-Aktie: Zulassung beantragt

Wem gehört CureVac? Das sind die größten Anteilseigner des Tübinger Corona-Impfstoffentwicklers

Ausgewählte Hebelprodukte auf CureVac Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com