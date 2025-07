Kursentwicklung

CureVac Aktie News: CureVac am Freitagmittag mit Kursplus

11.07.25 12:04 Uhr

Die Aktie von CureVac zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die CureVac-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 4,63 EUR.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien CureVac 4,62 EUR -0,04 EUR -0,82% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die CureVac-Aktie konnte um 12:04 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,63 EUR. Die CureVac-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,69 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,69 EUR. Zuletzt wechselten 53.679 CureVac-Aktien den Besitzer. Am 07.01.2025 markierte das Papier bei 4,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,10 EUR. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 120,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. CureVac-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,45 USD an. Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CureVac am 20.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 940000,00 USD, gegenüber 13,43 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 93,00 Prozent präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 14.08.2025 erwartet. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -0,199 EUR je Aktie in den CureVac-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie CureVac-Aktie im Übernahmemodus: Warum der CureVac-Chef die Übernahme durch BioNTech forciert BioNTech-Aktie gewinnt: So stuft die Deutsche Bank den geplanten CureVac-Deal ein CureVac-Aktie +35 Prozent: BioNTech will CureVac übernehmen

Ausgewählte Hebelprodukte auf CureVac Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com