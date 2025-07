CureVac Aktie News: CureVac am Nachmittag mit Verlusten

CureVac im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 4,61 EUR abwärts.

Die CureVac-Aktie wies um 15:48 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 4,61 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die CureVac-Aktie bei 4,61 EUR. Bei 4,69 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der CureVac-Aktie belief sich zuletzt auf 83.364 Aktien.

Am 07.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,98 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (2,10 EUR). Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 119,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je CureVac-Aktie. Analysten bewerten die CureVac-Aktie im Durchschnitt mit 4,45 USD.

CureVac gewährte am 20.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. CureVac vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 940000,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 93,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,43 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 14.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,199 EUR je CureVac-Aktie.

