Continental-Aktie fester: Hacker griffen bei Cyber-Attacke gegen Continental Daten ab

Im August hatte der DAX -Konzern den Angriff öffentlich gemacht, nun räumten die Hannoveraner am Montag ein, dass dabei auch Daten abflossen. Die Untersuchung des Vorfalls mithilfe externer Experten dauere derzeit noch an, hieß es in einer Mitteilung von Conti . "In der Zwischenzeit hat diese Untersuchung ergeben, dass die Angreifer trotz etablierter Sicherheitsvorkehrungen auch einen Teilbestand an Daten aus betroffenen IT-Systemen entwenden konnten."

Im August hatte der Konzern mitgeteilt, es seien keine Daten auf eigenen Systemen verschlüsselt worden und auch keine Lösegeldforderungen eingegangen. Offenbar forderten die Hacker nach Informationen des "Handelsblatt" später aber durchaus Geld. Es soll nach Informationen der Zeitung um eine Datenmenge in Höhe von 40 Terabyte gehen. Einem Screenshot aus dem Internet zufolge, der dem Vernehmen nach einen Chat zwischen Hackern und Experten auf Continental-Seite zeigt, war bis Mitte Oktober noch kein Geld geflossen. Ein Unternehmenssprecher wollte sich weder zu den Gesprächsprotokollen noch zu möglichen Lösegeld-Verhandlungen äußern.

Hacker nutzen oft zwei Wege, an Lösegeld nach einem Datenangriff zu gelangen: Vielfach verschlüsseln sie Daten auf den Unternehmensrechnern und machen sie so unbrauchbar, bis gegen ein Lösegeld die Verschlüsselung rückgängig gemacht wird. Außerdem drohen sie oft mit der Veröffentlichung sensibler Daten im Netz - wie nun auch bei Conti.

Conti-Aktien steigen via XETRA zeitweise um 1,33 Prozent auf 54,92 Euro.

/men/lew/he

HANNOVER (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Continental