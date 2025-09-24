DAX23.673 +0,6%ESt505.492 +0,9%Top 10 Crypto15,60 -0,7%Dow46.673 +0,6%Nas22.715 -0,3%Bitcoin95.725 +0,2%Euro1,1800 ±0,0%Öl67,37 +1,2%Gold3.783 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Porsche vz. PAG911 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street stabil -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- Goldpreis, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Disney-Aktie legt zu: Kimmel-Show kehrt zurück Disney-Aktie legt zu: Kimmel-Show kehrt zurück
Nach deutlichen Abgaben am Vortag: D-Wave-Aktie stabilisiert sich nach Kapitalerhöhung Nach deutlichen Abgaben am Vortag: D-Wave-Aktie stabilisiert sich nach Kapitalerhöhung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!