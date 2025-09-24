Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusKI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street uneins -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, Droneshield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Knaus Tabbert: Gewinnwarnung. Aktien von VW und Porsche nach Vortages-Rutsch erholt. LANXESS: Ausstieg aus Envalior-Joint-Venture für 2026 geplant. NEL-Aktie nach Verlusten mit Kurssprung - Indexausschluss belastet nur kurzzeitig. BASF-Aktie zieht an: Jefferies bewertet Aktie mit Hold in neuer Analyse. Orsted darf Offshore-Windprojekt fortsetzen. Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu.
Umfrage
Würden Sie bei der Bankberatung einer künstlichen Intelligenz vertrauen?