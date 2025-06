So entwickelt sich D-Wave Quantum

D-Wave Quantum Aktie News: Anleger schicken D-Wave Quantum am Nachmittag ins Minus

03.06.25 16:09 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 16,96 USD ab.

Wer­bung

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 16,96 USD. Das Tagestief markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 16,81 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,18 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.476.512 D-Wave Quantum-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 24.05.2025 auf bis zu 19,76 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,51 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,75 USD erreichte der Anteilsschein am 09.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 2.159,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte D-Wave Quantum am 08.05.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,02 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,11 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 509,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,00 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 2,46 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem D-Wave Quantum-Verlust in Höhe von -0,172 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie D-Wave-Aktie fällt: Keine neuen Kurstreiber - Kippt die Stimmung im Quantencomputing-Sektor? Quantum eMotion-Aktie Nach Kurssprung in Rot: Neuer Quantenchip und TSMC-Deal D-Wave-Aktie knickt ein: Manager verkaufen große Aktienpakete

In eigener Sache

Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und als Geschenk eine Gratisaktie erhalten.

Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com