D-Wave Quantum im Fokus

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

04.06.25 16:09 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 17,30 USD ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die D-Wave Quantum-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 17,30 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 17,18 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,37 USD. Bisher wurden heute 849.421 D-Wave Quantum-Aktien gehandelt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,76 USD) erklomm das Papier am 24.05.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. Bei 0,75 USD erreichte der Anteilsschein am 09.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 95,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie. D-Wave Quantum ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,02 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,11 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 509,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,46 Mio. USD in den Büchern gestanden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte D-Wave Quantum am 07.08.2025 vorlegen. In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,172 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie D-Wave-Aktie fällt: Keine neuen Kurstreiber - Kippt die Stimmung im Quantencomputing-Sektor? Quantum eMotion-Aktie Nach Kurssprung in Rot: Neuer Quantenchip und TSMC-Deal D-Wave-Aktie knickt ein: Manager verkaufen große Aktienpakete

