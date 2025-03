D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag auf Höhenflug

D-Wave Quantum im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 8,0 Prozent auf 10,96 USD.

Das Papier von D-Wave Quantum konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 8,0 Prozent auf 10,96 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie legte bis auf 11,39 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,77 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 11.889.227 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Bei 11,40 USD markierte der Titel am 28.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 3,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,75 USD. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 1.360,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 13.03.2025 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,12 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat D-Wave Quantum im vergangenen Quartal 2,31 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte D-Wave Quantum 2,56 Mio. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können D-Wave Quantum-Anleger Experten zufolge am 10.04.2026 werfen.

Laut Analysten dürfte D-Wave Quantum im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD einfahren.

