Jahrestag

An diesem Montag wird weltweit der World Quantum Day begangen. So steht es um Quanten-Aktien wie D-Wave, IonQ & Co. aktuell.

• Heute ist "Welttag der Quanten"

• IonQ würdigt Tag mit verschiedenen Veranstaltungen

• Quantencomputing noch in den Kinderschuhen

Wer­bung Wer­bung

Dieser Montag, der 14. April 2025, steht ganz im Zeichen der Quanten. Weltweit nehmen Quanten-Wissenschaftler die Gelegenheit wahr, um die breite Öffentlichkeit mehr über Quantenforschung und Quantentechnologie zu informieren. In 2021 fand der "World Quantum Day", also der "Welttag der Quanten", erstmals auf die Initiative von Beteiligten hin statt. Auch das gewählte Datum ist dabei kein Zufall. So wurde der Tag mit der Schreibweise 04.14 gewählt, weil die Ziffern gerundet den ersten Zahlen der Planck-Konstanten entsprechen, informiert heise.

An diesem Tag gibt es weltweit verschiedene Veranstaltungen zu dem Thema, die von verschiedensten Initiatoren wie beispielsweise Universitäten ins Leben gerufen wurden. Doch auch verschiedene Quantum Computing-Unternehmen nutzen die Möglichkeit, um dem Thema mehr Aufmerksamkeit zu ermöglichen.

Wer­bung Wer­bung

IonQ würdigt Tag mit verschiedenen Veranstaltungen

So finden seitens des Quanten-Unternehmens IonQ heute in Japan, Südkorea und an der New Yorker Börse NYSE Events statt, um "ein Jahr mit bedeutenden technologischen Meilensteinen und Geschäftswachstum des Unternehmens würdigen", wie es in der zugehörigen Unternehmensmitteilung heißt. So wird IonQ-CEO Niccolo de Masi heute die Schlussglocke der NYSE läuten.

"Anlässlich des Welttags der Quanten freuen wir uns über das Wachstum unseres Quantencomputer- und Netzwerkgeschäfts und die Anzahl der Anwendungen, an denen wir arbeiten und die durch die Kombination unserer Quantencomputer mit klassischem High-Performance-Computing hervorragende Ergebnisse erzielen", so Niccolo de Masi, Präsident und CEO von IonQ in der Mitteilung. "Im vergangenen Jahr haben wir das obere Ende unserer Buchungsprognose übertroffen und unsere globale Präsenz durch die Auslieferung von IonQ Forte Enterprise in der Schweiz und durch neue Partnerschaften auf der ganzen Welt ausgebaut. Diese Bemühungen verschieben die Grenzen des Machbaren und ebnen den Weg für neue Quantenanwendungen, die reale Probleme lösen."

Wer­bung Wer­bung

Quanten-Aktien mit rasanter Entwicklung

Das Thema Quantencomputing hat durch die rasanten Entwicklungen bei künstlicher Intelligenz (KI) in den letzten Jahren auch unter Anlegern immer mehr Aufmerksamkeit erfahren. Ein Bereich, dessen Wert sich laut McKinsey & Co. bis 2035 auf 1,3 Billionen US-Dollar belaufen dürfte, schreibt The Motley Fool. Mit den Fortschritten bei KI nehmen auch die Anforderungen an die dahinterstehende Technologie immer weiter zu, wodurch Quantencomputer durch ihre Fähigkeit komplexe Probleme lösen zu können, immer wichtiger werden. Hier hat sich deshalb bereits ein neuer Zweig entwickelt, der Quanten Computing und KI kombiniert - Quanten-KI.

Neben IonQ gibt es noch weitere Quantencomputing-Unternehmen, die durch beeindruckende Kursperformances in den Anlegerfokus geraten sind. Hierzu gehören D-Wave, Quantum Computing und Rigetti Computing. In den letzten 12 Monaten verzeichneten diese Quanten-Aktien allesamt jeweils ein dreistelliges Kursplus. Allerdings geht ihre Kursentwicklung angesichts des Hypes rund um Quanten-KI auch mit großer Volatilität einher.

Neben diesen spezialisierten Unternehmen, gibt es jedoch auch große Tech-Player am Markt, die groß angelegt in Quanten-Technologie investieren. Hierzu gehören unter anderem IBM, Amazon, Google und Microsoft.

Noch wenig Quantencomputing in der Praxis

Die Krux an einem Investment in Quantencomputing besteht darin, dass die darauf spezialisierten Unternehmen aktuell nur nominelle Einnahmen erzielen. Denn auch wenn Quanten-KI großes Zukunftspotenzial birgt, ist die Technologie zumeist noch nicht so ausgereift, dass sie tatsächlich schon Anwendung findet. Anders sieht das bei bereits etablierten Unternehmen aus, die über mehrere Standbeine verfügen und die sich mit dem Investment in Quantencomputing lediglich eine neue Einnahmequelle erschließen wollen. Sie verfügen dementsprechend über eine "viel stärkere Finanzkraft, die es ihnen ermöglicht, konsequent zu investieren und ihre Quanten-Roadmaps zu verfeinern", wie The Motley Fool schreibt.

Es wird sich erst auf längere Sicht zeigen, welches der heute gehypten Quantencomputing-Unternehmen bestehen können und seine Technologie auch tatsächlich zur Marktreife bringen wird. Bis dahin sollten sich Anleger des erhöhten Risikos bei einem Investment in Quanten-Aktien bewusst sein.

Redaktion finanzen.net