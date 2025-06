D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag im Minus

So entwickelt sich D-Wave Quantum

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,8 Prozent auf 15,56 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,8 Prozent auf 15,56 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,41 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,77 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 1.209.871 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,76 USD. Dieser Kurs wurde am 24.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. Bei einem Wert von 0,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 95,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte D-Wave Quantum am 08.05.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 509,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,46 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,00 Mio. USD ausgewiesen.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,172 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

