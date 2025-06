Expertenstimme

D-Wave Quantum-Aktie explodiert: Experte sieht weiteres 12,5-Prozent-Potenzial beim Quantencomputer-Highflyer

17.06.25 09:14 Uhr

Die D-Wave Quantum-Aktie hat seit Jahresbeginn über 90 Prozent zugelegt und in den letzten 12 Monaten sogar mehr als 1.200 Prozent an Wert gewonnen. Am Montag setzte sich die Rallye mit einem Plus von 5,47 Prozent fort, angetrieben durch eine bullische Analystenprognose und wachsende Nachfrage im KI-Sektor.

Kursziel deutlich angehoben: Analyst sieht massive Wachstumschancen Sujeeva De Silva von Roth MKM hat sein Kursziel für die D-Wave-Aktie von zwölf auf 18 US-Dollar erhöht, was ein weiteres Aufwärtspotenzial von 12,5 Prozent zum Montagsschlusskurs von 16 US-Dollar bedeutet. Der Analyst bekräftigte laut TipRanks seine Kaufempfehlung und verweist auf die steigende Nachfrage nach Quantencomputing sowohl im kommerziellen als auch im KI-bezogenen Sektor. Besonders bemerkenswert ist laut dem Experten das gestiegene Kundeninteresse in den letzten Monaten - vor allem bei gehosteten Diensten und Hardwareverkäufen. Diese Entwicklung könnte die Umsatzbasis des Unternehmens langfristig erweitern. KI-Boom als Wachstumstreiber für Quantencomputing De Silva betont das zunehmende Engagement von D-Wave im KI-Bereich, wo Quantencomputing als Werkzeug zur Leistungsverbesserung immer wichtiger wird. Mit komplexer werdenden KI-Anwendungsfällen könnte die Nachfrage nach den Lösungen des Unternehmens deutlich steigen. Auch im Hardwaregeschäft sieht der Analyst positive Signale. Der erste Verkauf des Advantage-Systems an einen wichtigen Kunden deute darauf hin, dass D-Wave künftig weitere Hardware-Verträge - möglicherweise zu höheren Preisen - abschließen könne. Das ambitionierte Kursziel rechtfertigt der Experte laut TipRanks mit der Erwartung, dass jährlich mehrere Hardware-Verträge abgeschlossen werden könnten, wodurch zukünftige Umsätze die aktuelle Bewertung besser stützen würden. D-Wave sei seiner Ansicht nach einer der attraktivsten Akteure in der schnell wachsenden Welt des Quantencomputings und der KI. Einhellige Unterstützung durch Analysten Die positive Einschätzung von De Silva steht nicht allein. Alle sechs Analysten, die die Aktie auf TipRanks bewerten, haben ein Kauf-Rating vergeben. Das durchschnittliche Kursziel von 14,20 US-Dollar hat der Anteilsschein mit seinem aktuellen Kurs bereits deutlich übertroffen. Nach dem starken Anstieg am Montag gab es nachbörslich leichte Gewinnmitnahmen, die den Kurs um 1,38 Prozent auf 15,78 US-Dollar drückten - angesichts der beeindruckenden Gesamtperformance fallen diese jedoch kaum ins Gewicht.



Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com