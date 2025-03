D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag weit abgeschlagen

Blick auf D-Wave Quantum-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 6,9 Prozent auf 10,41 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 6,9 Prozent auf 10,41 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 9,48 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,02 USD. Zuletzt wechselten via New York 6.333.804 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Bei 11,95 USD markierte der Titel am 17.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 14,79 Prozent Luft nach oben. Bei 0,75 USD fiel das Papier am 09.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 92,79 Prozent sinken.

Am 13.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,37 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,12 USD je Aktie erzielt worden. D-Wave Quantum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,31 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,56 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 14.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von D-Wave Quantum veröffentlicht werden. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte D-Wave Quantum möglicherweise am 10.04.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,204 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern.

