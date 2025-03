So entwickelt sich D-Wave Quantum

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag im Bärenmodus

19.03.25 16:09 Uhr

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 6,7 Prozent auf 10,08 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die D-Wave Quantum-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 6,7 Prozent auf 10,08 USD. Bei 9,90 USD markierte die D-Wave Quantum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 11,08 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.771.756 D-Wave Quantum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei 11,95 USD erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 18,55 Prozent Plus fehlen der D-Wave Quantum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,75 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 1.242,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte D-Wave Quantum am 13.03.2025. Das EPS lag bei -0,37 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,12 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,77 Prozent auf 2,31 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,56 Mio. USD gelegen. Am 14.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von D-Wave Quantum veröffentlicht werden. Am 10.04.2026 wird D-Wave Quantum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren. Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,204 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie D-Wave Quantum & Co. legen weiter zu: NVIDIA-Hoffnung sorgt für anhaltenden Kaufrausch bei Quantencomputer-Aktien D-Wave-Aktie klettert deutlich: Hedgefonds baut Beteiligung aus - Roth MKM hebt Kursziel an D-Wave Quantum-Aktie geht mit kräftigem Plus aus dem Handel: D-Wave macht weniger Verlust als erwartet

