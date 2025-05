D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum reagiert am Nachmittag positiv

Kursverlauf

Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 12,73 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die D-Wave Quantum-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 12,73 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 12,78 USD. Bei 12,29 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.110.143 D-Wave Quantum-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,78 USD erreichte der Titel am 19.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 0,75 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 94,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 08.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 509,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,46 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte D-Wave Quantum am 07.08.2025 präsentieren. D-Wave Quantum dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,172 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.

