D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum steigt am Nachmittag stark

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Im New York-Handel gewannen die D-Wave Quantum-Papiere zuletzt 15,3 Prozent.

Das Papier von D-Wave Quantum konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 15,3 Prozent auf 15,16 USD. Bei 16,35 USD markierte die D-Wave Quantum-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 15,13 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.521.730 D-Wave Quantum-Aktien.

Bei 16,35 USD erreichte der Titel am 20.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,85 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 0,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Verlust von 95,05 Prozent wieder erreichen.

D-Wave Quantum ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,02 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,00 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 509,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,46 Mio. USD in den Büchern standen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von D-Wave Quantum wird am 07.08.2025 gerechnet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,172 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.

