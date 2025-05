Aktie im Fokus

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gewinnt am Nachmittag an Boden

21.05.25 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt konnte die Aktie von D-Wave Quantum zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 16,83 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von D-Wave Quantum zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 16,83 USD. Kurzfristig markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 17,76 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 17,75 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 6.080.000 D-Wave Quantum-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 17,76 USD. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 5,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 0,75 USD. Abschläge von 95,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 08.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 509,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,00 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 2,46 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Die D-Wave Quantum-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,172 USD je D-Wave Quantum-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie D-Wave Quantum-Aktie schießt nach Ankündigung 25% hoch Endava-Aktie: Der unbekannte Quantum-Player mit Kurspotenzial? D-Wave Quantum-Aktie klettert um 52 Prozent: D-Wave Quantum verzeichnet kräftigen Umsatzsprung

