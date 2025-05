D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Donnerstagnachmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 15,75 USD.

Das Papier von D-Wave Quantum legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,5 Prozent auf 15,75 USD. Im Tageshoch stieg die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 15,75 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,45 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.623.899 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,76 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2024 auf bis zu 0,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 95,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 08.05.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 509,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,46 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte D-Wave Quantum am 07.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,172 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave-Aktie legt stark zu: Advantage2 sorgt für Begeisterung - Das erwarten Analysten

D-Wave Quantum-Aktie schießt nach Ankündigung 25% hoch

Endava-Aktie: Der unbekannte Quantum-Player mit Kurspotenzial?