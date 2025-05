D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Freitagnachmittag schwächer

D-Wave Quantum im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 16,15 USD ab.

Die D-Wave Quantum-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 16,15 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,60 USD nach. Bei 15,72 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 1.986.791 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Am 24.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,76 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,75 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 95,35 Prozent.

Am 08.05.2025 hat D-Wave Quantum die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 509,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,46 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,00 Mio. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem D-Wave Quantum-Verlust in Höhe von -0,172 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

