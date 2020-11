Daimler-Aktie aktuell: Daimler mit roten Vorzeichen

Die Daimler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 52,54 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 13.102 Punkten steht. Im Tief verlor die Daimler-Aktie bis auf 51,95 EUR. Mit einem Wert von 52,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 255.532 Daimler-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2019 00:00:00 bei 53,85 EUR. Bei einem Wert von 21,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2020 00:00:00).

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler-Aktie bei 52,00 EUR. Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,62 EUR je Daimler-Aktie belaufen.

Die Daimler AG ist ein global operierender Automobilhersteller. Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge sowie Finanzdienstleistungen bilden das Kerngeschäft des zu den international führenden Autoproduzenten zählenden Konzerns. Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium-Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Buses. Die Muttergesellschaft vereint die Mercedes-Benz AG, die Daimler Truck AG und die Daimler Mobility AG unter einem Dach.

Die aktuellsten News zur Daimler-Aktie

