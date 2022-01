Daimler Aktie News: Daimler mit Aufschlag

Die Daimler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 74,23 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.988 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Daimler-Aktie bei 74,29 EUR. Mit einem Wert von 73,21 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 509.137 Daimler-Aktien.

Am 18.11.2021 markierte das Papier bei 76,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2021 bei 46,54 EUR.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 92,07 EUR. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,76 EUR je Daimler-Aktie.

Die Daimler AG ist ein global operierender Automobilhersteller. Personenkraftwagen sowie Finanzdienstleistungen bilden das Kerngeschäft des zu den international führenden Autoproduzenten zählenden Konzerns. Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz die Marken smart, Mercedes-AMG und Mercedes-Maybach. Außerdem bietet der Konzern unter dem Namen Mercedes-EQ verstärkt vollelektrische Fahrzeuge an. Die Muttergesellschaft vereint die Mercedes-Benz AG sowie die Daimler Mobility AG, die Finanzdienstleistungen und Mobilitätslösungen anbietet, unter einem Dach. Die Daimler Truck AG, die den Bereich der Nutzfahrzeuge umfasst, wurde Ende 2021 als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert.

