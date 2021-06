Daimler-Aktie aktuell: Anleger schicken Daimler ins Plus

Die Daimler-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 79,44 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 15.764 Punkten steht. Die Daimler-Aktie legte bis auf 79,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 79,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66.476 Daimler-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 80,41 EUR an. Am 16.06.2020 gab der Anteilsschein bis auf 34,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,63 EUR an. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Daimler-Gewinn in Höhe von 10,88 EUR je Aktie aus.

Die Daimler AG ist ein global operierender Automobilhersteller. Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge sowie Finanzdienstleistungen bilden das Kerngeschäft des zu den international führenden Autoproduzenten zählenden Konzerns. Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium-Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Buses. Die Muttergesellschaft vereint die Mercedes-Benz AG, die Daimler Truck AG und die Daimler Mobility AG unter einem Dach. Das Unternehmen plant derzeit mit dem Spin-Off von Daimler Truck die Aufteilung des Geschäfts in zwei unabhängige börsennotierte Unternehmen.

