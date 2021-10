Daimler Aktie News: Daimler mit stabiler Tendenz

Die Daimler-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 82,08 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den unveränderten Werten im DAX, der derzeit bei 15.565 Punkten notiert. Bei 82,58 EUR markierte die Daimler-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler-Aktie bisher bei 81,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 82,05 EUR. Bisher wurden heute 259.071 Daimler-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2021 auf bis zu 83,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2020 bei 43,12 EUR.

Experten gaben als mittleres Kursziel 94,77 EUR an. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler ein EPS in Höhe von 11,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Daimler AG ist ein global operierender Automobilhersteller. Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge sowie Finanzdienstleistungen bilden das Kerngeschäft des zu den international führenden Autoproduzenten zählenden Konzerns. Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium-Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Buses. Die Muttergesellschaft vereint die Mercedes-Benz AG, die Daimler Truck AG und die Daimler Mobility AG unter einem Dach. Das Unternehmen plant derzeit mit dem Spin-Off von Daimler Truck die Aufteilung des Geschäfts in zwei unabhängige börsennotierte Unternehmen.

