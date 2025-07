Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verbilligt sich am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 52,14 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 52,14 EUR ab. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 52,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 135.614 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.07.2024 bei 64,87 EUR. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 24,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 45,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 12,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,90 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 62,50 EUR.

Am 30.04.2025 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,74 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,86 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,22 Mrd. EUR im Vergleich zu 35,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 29.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,42 EUR fest.

