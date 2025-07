Daimler Truck will auch dank Stellenstreichungen bis 2030 profitabler werden

CHARLOTTE (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will in den kommenden fünf Jahren auch dank Stellenstreichungen die Profitabilität etwas stärker steigen als bisher. So peilt Chefin Karin Radström bis 2030 eine um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen - von über 12 Prozent an, wie der DAX-Konzern am Dienstag anlässlich einer Kapitalmarktveranstaltung in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Bisher hatten die Schwaben das nur für den Fall günstiger Bedingungen erwartet.

Über den Konjunkturzyklus soll die Marge zwischen 9 und 13 Prozent liegen. Hier hatte Daimler Truck bisher 7 bis 11 Prozent veranschlagt. Unter anderem will der Konzern in Europa die laufenden Kosten um über eine Milliarde Euro senken. Dazu sollen in Deutschland rund 5.000 von gut 35.000 Stellen abgebaut werden, wie es nun hieß./men/jha/