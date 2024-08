Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagnachmittag verlustreich

So bewegt sich Daimler Truck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 31,68 EUR ab.

Das Papier von Daimler Truck befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,9 Prozent auf 31,68 EUR ab. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,37 EUR nach. Mit einem Wert von 32,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 924.603 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,38 Prozent hinzugewinnen. Am 08.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 11,71 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,91 EUR. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 54,38 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,00 Prozent auf 13,33 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,37 EUR je Daimler Truck-Aktie.

