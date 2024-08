Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verteuert sich am Dienstagvormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 32,60 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 32,60 EUR. Bei 32,73 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 32,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 55.007 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 47,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Bei 27,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 14,20 Prozent sinken.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,90 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 54,38 EUR an.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,00 Prozent auf 13,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,88 Mrd. EUR gelegen.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,35 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie schwächer: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Angespannte Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX liegt im Minus